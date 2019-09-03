Митрополит УПЦ объяснил, что такое «печать апостольства»

Каждый призван свидетельствовать своим образом жизни о Боге, так как все христиане должны носить в себе «печать апостольства». Об этом на своем канале в Telegram написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Что это за "печать апостольства", которую мы должны носить на себе? Это, прежде всего, свидетельство нашего христианского отличия от всего окружающего мира. Каждый из нас, в той или иной степени, несет апостольское служение. Ведь слово "апостол" означает "посланник". Каждый человек послан Богом в этот мир для того, чтобы свидетельствовать своей верой и образом жизни о Любви и Правде Божией», – подчеркнул владыка Лука.

Он обратил внимание паствы на то, что война Божиего мира с дьявольским продолжается, и потому лежащий во зле мир «делает все возможное, чтобы люди забыли о Христе или имели о Нем искаженное представление».

По словам архиерея УПЦ, мир борется с Богом и прямо, и косвенно.

«Прямо – насаждая гедонистическую культуру: ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь. Косвенно – создавая параллельную псевдоверу, искаженную духовную реальность», – объяснил владыка Лука.

Он разъяснил, что для достижения этой цели мир создает религиозно-политические химеры, которые пытаются политинформацией заместить правду Божию.

«Разве Христос учил когда-нибудь о том, что высшей ценностью для Бога есть нация или политические идеологии? Или апостолы проповедовали политические идеи или призывали убивать где только можно римлян? Но, судя по лозунгам ряженого духовенства, именно об этом и была Нагорная проповедь Христа», – отметил митрополит Лука.

Печать апостольства связана со свидетельством лежащему во зле миру о Боге, что неразрывно связано с подвигом мученичества, рассказал иерарх Церкви.

«Слово "свидетель" с греческого на славянский переведено как "мученик". Ибо, и в самом деле, говорить миру о Христе – это значит претерпевать гонения до самой смерти. Сегодня слуги дьявола обвиняют нас, без всяких доказательств, во всех грехах, которые внушают им силы зла, – поделился он с подписчиками своего Telegram-канала. – Параллельно эти люди не забывают зарабатывать миллионы на крови и страданиях наших граждан. Эти отступники являются современными палачами и гонителями Церкви Христовой. Но их не нужно бояться. Они только увеличивают яркость наших венцов и делают нас духовно сильнее».

Митрополит Лука подчеркнул важность правильного выбора в данной ситуации. Человек может либо выбрать временную радость греховной жизни и вечные муки в аду, либо временное мучение за Христа и вечную радость с Ним в Царстве Божием.

«Если мы выбираем Христа, то это значит, что и на нас лежит апостольская печать», – заключил владыка Лука.

Ранее «Фраза» сообщала, что Русский экзархат в Европе отказался от подчинения Фанару.