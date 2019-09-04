Украина попала в топ стран для путешествий по дикой природе

Составлен список топ стран для путешествий по дикой природе. Как выяснили журналисты «Фразы», его опубликовали международные эксперты True Luxury Travel.

Первое место в списке заняла Финляндия.

Специалисты говорят: «Финляндия является лучшим местом в мире для путешествий по дикой природе благодаря высокому уровню экологической устойчивости, уникальности и разнообразности видов, красивым ландшафтам и усилиям по сохранению природы».

Отмечается, что основными критериями для оценки были: количество национальных парков, биоразнообразие, риск исчезновения животных и растений из красной книги, а также усилия государства по сохранению природы и другие.

В число лучших стран также попали: Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения.

Россия, несмотря на экологические проблемы и плохую инфраструктуру заняла четырнадцатое место.

А вот Украина в рейтинге заняла лишь 71-е место.

Всего в списке 107 стран.

Как писала «Фраза», названы страны с самыми чистыми пляжами.