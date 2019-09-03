Главные новости за 3 сентября 2019 года

Депутаты сняли с себя неприкосновенность. Сегодня, 3 сентября, народные депутаты Украины на заседании парламента проголосовали за исторический законопроект о депутатской неприкосновенности. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года. За снятие неприкосновенности проголосовали 373 народных избранника. «Слуга народа» — 252 голоса, Оппоплатформа «За жизнь» не голосовали, «ЕС» — 24 голоса «за», 3 — удержались, «Батькивщина» — 23 голоса «за», группа «За будущее» — 22 голоса «за», «Голос» — 19 голосов «за», внефракционные — 33 голоса «за», 1 депутат не голосовал.

Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который «кошмарил» бизнес. В понедельник, 2 сентября, Кабинет Министров Украины на своем первом заседании принял решение о ликвидации департамента защиты экономики Нацполиции. Теперь сотрудники полиции не должны вмешиваться в работу бизнеса. «Мы ликвидировали экономическую часть Нацполиции. УБЭП — все. Ушел в историю. Более полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса. Это первый шаг, этого недостаточно. Но он символичен», — сказал на брифинге после заседания премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В киевском кафе подрались бывший и действующий народные депутаты. В понедельник, 2 сентября, во второй половине дня на Днепровском спуске в Киеве в одном из ресторанов произошла драка между народными депутатами 8 и 9 созывов. Подрались депутат 8-го созыва из фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и депутат 9-го созыва от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев. В правоохранительных органах сообщили, что сначала между политиками возникла ссора, которая со временем переросла в драку. На место вызвали полицию, однако нардепы от объяснений отказались.

«Слуга народа» попалась на интимной переписке во время заседания парламента. Сегодня, 3 сентября, народный депутат Украины от «Слуги народа» Елена Криворучкина попалась на пикантной переписке во время заседания парламента. Случилось это сразу после того, как народные избранники проголосовали законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Во время заседания Елене пришли сообщения в мессенджере Telegram. Тот, кто подписан нежно «Любимый» писал Криворучкиной транслитом.

Как оказалось, Зеленский продолжает влиять на студию «Квартал 95». Как оказалось, президент Украины Владимир Зеленский продолжает влиять на работу родной студии «Квартал 95». Об этом «Украинской правде» рассказал один из ее руководителей Александр Пикалов. В частности, артист поведал, что Владимир Зеленский «звонил после эфира». Он сообщил: «Поставил пару вопросов, его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Андрея Богдана. Он спросил, почему нет джингла (песни «Каждый вечер-вечер наступает вдруг»). Чисто технические вопросы его интересовали».

Капитан «Шахтера» огорчен поведением руководства клуба. Капитан донецкого «Шахтера» бразилец Тайсон не на шутку огорчился тем фактом, что чемпион страны отказался отпустить его в другую команду даже после того, как на его место был подписан один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка. Соответствующий пост он разместил у себя в Instagram. «Поздравляю с концом моей мечты», — написал, в частности, 31-летний бразилец.

В Калифорнии сгорел корабль с туристами – погибли десятки людей. В американской Калифорнии произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», у берега острова Санта-Крус сгорел туристический корабль Conception, пользовавшийся популярностью у дайверов. Как сообщает местная полиция, на борту находились 39 человек – уже известно о 25 погибших.

В одной из американских школ запретили… «Гарри Поттера». В одной из начальных школ США детям запретили брать в местной библиотеке «Гарри Поттера». В St. Edward Catholic School Нэшвилла (штат Теннеси) усмотрели в книгах колдовство. Как пишут местные СМИ, в христианской школе заявили, что в популярных книгах написаны «настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов». Поэтому все восемь томов решили спрятать от детей.