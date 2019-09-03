На Полтавщине страшной смертью погибла семилетняя девочка

В селе Максимовка Карловского района Полтавской области в собственном доме родители обнаружили повешенной свою малолетнюю дочь. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, девочка во время игры в хозяйственном помещении запуталась в веревках, которые используют для подвешивания кролей. Пытаясь выбраться, она задохнулась.

По мнению начальника отдела коммуникации полиции Юрия Сулаева, это несчастный случай. Родители нашли ее подвешенной, сняли и пытались оказать первую помощь, проводя реанимационные мероприятия. Но все их попытки спасти ребенка оказались безуспешными — девочка умерла.

Тело девочки для установления причины смерти направили в бюро судебно-медицинской экспертизы Карловской ЦРБ. Полиция проводит проверку обстоятельств несчастного случая.

По информации управления гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации, погибшей девочке было семь лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2008 года в селе Шафрановка Полтавской области оставленный без присмотра четырехлетний мальчик повесился, играя с бечевкой.