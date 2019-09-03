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На Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и попытались захватить храм УПЦ

На Ровенщине активисты ПЦУ срезали замки и попытались захватить храм УПЦ

На Ровенщине в селе Малинск сторонники ПЦУ попытались захватить храм УПЦ в честь святых апостолов Петра и Павла. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Ровенской епархии, 3 сентября ранним утром около трех десятков людей пришли к храму и сразу стали срезать замки.

После того как срезали замки, активисты, среди которых были учителя местной школы и много приезжих мужчин, во главе со своим священником сразу зашли внутрь храма.

«Еще было очень рано, я даже не думал, что так рано они это сделают. Как обычно я обходил церковный двор, когда толпа с флагом пришла прямо к дверям церкви, стали срезать замки. Я сразу стал звонить своим прихожанам и люди уже сами бежали к церкви», — рассказал настоятель храма протоиерей Виталий Гнесь.

На место инцидента прибыл глава села, который попросил всех, кто не является членами религиозной общины, выйти за церковную ограду.

Верующим Украинской Православной Церкви удалось отстоять свой храм.

«В церкви они (сторонники ПЦУ, — ред.) долго не были, потому что сошлось очень много людей и выгнали их за территорию. Я горжусь своими прихожанами, женщинами, мужчинами, что за веру православную готовы стоять до конца и не отдавать церковь, которая родная, намоленная», — отметил настоятель храма.

Как сообщалось, предыдущая попытка захвата храма в Малинске произошла 23 апреля. Благодаря содействию депутата РГА Анатолия Рудьковского, который провел переговоры с обеими общинами и полицией, рейдерского захвата удалось избежать.

Ранее «Фраза» сообщала, что на Ровенщине сторонники ПЦУ выгнали епископа УПЦ из храма в родном селе.

Тэги: общество, православие, Ровенская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

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