Депутаты сняли с себя неприкосновенность

Сегодня, 3 сентября, народные депутаты Украины на заседании парламента проголосовали за исторический законопроект о депутатской неприкосновенности. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

За снятие неприкосновенности проголосовали 373 народных избранника. «Слуга народа» — 252 голоса, Оппоплатформа «За жизнь» не голосовали, «ЕС» — 24 голоса «за», 3 — удержались, «Батькивщина» — 23 голоса «за», группа «За будущее» — 22 голоса «за», «Голос» — 19 голосов «за», внефракционные — 33 голоса «за», 1 депутат не голосовал.

Как писала «Фраза», в октябре 2017 года экс-президент Украины Петр Порошенко внес в парламент законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.