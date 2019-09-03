Капитан «Шахтера» огорчен поведением руководства клуба

Капитан донецкого «Шахтера» бразилец Тайсон не на шутку огорчился тем фактом, что чемпион страны отказался отпустить его в другую команду даже после того, как на его место был подписан один из лидеров сборной Украины Евгений Коноплянка. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий пост он разместил у себя в Instagram.

«Поздравляю с концом моей мечты», — написал, в частности, 31-летний бразилец.

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Отметим, что нешуточный интерес к бразильцу проявляла итальянская «Рома», которую сейчас возглавляет бывший тренер «горняков» Паулу Фонсека. Но из-за чрезмерных аппетитов донетчан (за бразильца просили 30 млн евро) римляне вынуждены были отказаться от покупки Тайсона.

Позже в борьбу за Тайсона включился еще один итальянский гранд – «Милан», но и он вскоре отказался от этой идеи по той же причине, что и «Рома».

В то же время на фоне этих слухов об уходе Тайсона руководство «Шахтера» на всякий случай подыскало ему замену и купило на его место у немецкого «Шальке» украинца Коноплянку, подписав с ним трехлетний контракт.

Теперь получается, что на одной позиции у «Шахтера» есть сразу два хороших игрока. А учитывая, что трансферное окно закрылось вчера, это значит, что Тайсон сейчас точно никуда не уйдет и не понятно, кто на позиции левого полузащитника будет основным игроком.

О том, что сейчас творится в киевском «Динамо», можно прочитать здесь.