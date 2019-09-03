Кабмин ликвидировал департамент Нацполиции, который «кошмарил» бизнес

В понедельник, 2 сентября, Кабинет Министров Украины на своем первом заседании принял решение о ликвидации департамента защиты экономики Нацполиции. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь сотрудники полиции не должны вмешиваться в работу бизнеса.

«Мы ликвидировали экономическую часть Нацполиции. УБЭП — все. Ушел в историю. Более полицейские не должны вмешиваться в деятельность бизнеса. Это первый шаг, этого недостаточно. Но он символичен», — сказал на брифинге после заседания премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает «Гордон».



При этом Гончарук добавил, что сейчас нужно создать правоохранительный орган, который будет расследовать дела из юрисдикции экономического подразделения полиции. Для этого парламенту предложат внести изменения в украинское законодательство и внесут соответствующий проект закона.



Президент Украины Владимир Зеленский на заседании с руководством парламента и Кабмина 2 сентября поручил правительству подготовить и внести соответствующий законопроект на рассмотрение Верховной Рады до 1 октября, парламенту — утвердить его до 1 декабря.



В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков написал в Twitter, что Кабмин уже утвердил алгоритм создания Службы финансовых расследований, которой передадут полномочия экономического департамента полиции.

При створенні Служби фінансових розслідувань мають бути ліквідовані профільні підрозділи @SFSofUkraine та @ServiceSsu. МВС вже ліквідувало @DZE_of_NPU у складі @NPU_GOV_UA. В країні має бути єдиний фаховий та потужний орган боротьби з економічними злочинами! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 2 сентября 2019 г.

Ранее «Фраза» сообщала, что еще в 2013 года 42% украинцев поддерживали создание Службы финансовых расследований.