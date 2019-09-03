В одной из американских школ запретили… «Гарри Поттера»

В одной из начальных школ США детям запретили брать в местной библиотеке «Гарри Поттера». Как выяснили журналисты «Фразы» в St. Edward Catholic School Нэшвилла (штат Теннеси) усмотрели в книгах колдовство.

Как пишут местные СМИ, в христианской школе заявили, что в популярных книгах написаны «настоящие проклятия и заклинания, с помощью которых можно вызвать злых духов». Поэтому все восемь томов решили спрятать от детей.

Руководство школы утверждает, что «в этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло, но это неправда, это хитрый обман».

Детям напомнили: «Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком они могут призвать злых духов».

Как писала «Фраза», названа десятка самых высокооплачиваемых писателей 2018 года.