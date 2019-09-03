В Киеве скончался комментатор матчей плей-офф между Украиной и Словенией

В Киеве на 53-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Александр Жураховский. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили «Факты», ссылаясь на его коллегу Руслана Свирина.

«Тут и слов нет. Одна печаль. Сколько лет вместе проработали, сколько событий осветили... Покойся с миром, Александр...» ‒ написал Свирин.

При этом причину смерти Жураховского он не озвучил.

Александр Жураховский закончил факультет журналистики КНУ им. Шевченко. Будучи студентом, работал в спортивной редакции «Першого национального». Руководил отделом спортивных новостей на телеканале «Интер», а также поспособствовал закупке прав на трансляцию матчей чемпионата Англии и сборной Украины.

В 1999-м году комментировал двухматчевое противостояние Украины и Словении за выход в финальную часть ЕВРО-2000.

Позднее организовал спортивную редакцию на телеканале «Тонис», где транслировались поединки сборной Украины по баскетболу. На протяжении пяти лет работал в компании «Поверхность-ТВ», которая запустила в эфир телеканалы «Спорт 1» и «Спорт 2», а затем комментировал матчи Лиги чемпионов и Евро-2012 на радио «Эра-ФМ».

Как писала «Фраза», в Киеве скончался известный футбольный комментатор.

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