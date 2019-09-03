Под Киевом поймали жителя Донбасса, который с одного удара убил строителя

Правоохранители Киевской области смогли вычислить и задержать убийцу 35-летнего строителя, труп которого нашли 28 августа в канаве возле села Белогородка. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Информатор», ссылаясь на пресс-релиз областной прокуратуры.

В ходе расследования было установлено, что между двумя строителями возник спор, в ходе которого подозреваемый ударил своего оппонента ножом в грудь и оставил его умирать в канаве вблизи жилых домов.

Сообщается, что убийцей оказался 35-летний житель Донецкой области.

Ему уже сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины («умышленное убийство»).

За содеянное горе-строителю грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. До суда он будет содержаться под стражей.

Как писала «Фраза», под Киевом с одного удара убили строителя.

Ранее в Киеве мужчину убили прямо на больничной койке.