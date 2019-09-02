Зеленский одарил своих земляков высокими должностями

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений в Антимонопольном комитете. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» решил одарить высокими должностями своих земляков из Кривого Рога.

В частности, как следует из указов, обнародованных на официальном сайте главы государства, Зеленский уволил с должности государственного уполномоченного АМКУ Анну Артеменко, а на ее место назначил Ирину Копайгору.

Кроме того, президент назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем главы Антимонопольного комитета.

По данным издания «Корреспондент», Ольга Пещанская родом из Кривого Рога, ранее возглавляла направление закупок в «АрселорМиттал».

Ирина Копайгора также из Кривого Рога, в настоящее время работает в Криворожском экономическом институте при «КНЭУ им. В. Гетьмана» в качестве доцента кафедры правового регулирования экономики.

Отмечается, что именно в этом институте получил юридическое образование президент Владимир Зеленский. В нем также работает и его отец ‒ Александр Зеленский.

Как писала «Фраза», Зеленский решил оставить Авакова без гвардейских «штыков».

Ранее Зеленский пообещал рассказать «громкую историю, которая очень плохо закончится».