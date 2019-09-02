В Одесской области прямо посреди улицы валялась мужская голова

Жуткий инцидент произошел в Балтском районе Одесской области. Как выяснили журналисты «Фразы», там местная жительница заявила в полицию о том, что на окраине улицы нашла лежащую на земле голову мужчины.

По информации издания «Суббота+», сорокасемилетний обезглавленный мужчина жил неподалеку от найденной головы в заброшенном доме.

Правоохранители, прибывшие на место ЧП, отправились к жилищу мужчины. Там они обнаружили тело, которое от жары начало разлагаться. При этом следов насильственной смерти на теле потерпевшего не было обнаружено.

При жизни мужчина злоупотреблял спиртным.

На данный момент правоохранителям предстоит установить, что случилось в день смерти, и кто отрезал мужчине голову.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2018 года в Одессе был обнаружен труп бизнесвумен без головы.