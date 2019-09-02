В Киеве водитель фуры умер прямо во время движения

Сегодня, 2 сентября, в Голосеевском районе Киева на улице Академика Заболотного произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там водитель фуры умер прямо во время движения.

Свидетели происшествия рассказали, что во время движения водителю стало плохо, авто потеряло управление и столкнулось с отбойником, сообщают «Вартови.Эспресо».

Очевидцы ЧП вызвали «скорую», но спасти мужчину не удалось, он умер. Из-за происшествия по улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе образовалась пробка на несколько километров.

Ранее «Фраза» сообщала, чти в июне минувшего года в Киеве водитель автобуса, перевозившего школьников, умер на ходу.