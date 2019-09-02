Митрополит Антоний назвал качества, которые важно развить в детях во время учебы

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, какие качества необходимо развивать в детях во время учебы. Размышления владыки на эту тему опубликованы на блоге kp.ua, сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ.

«Желаю учиться усердно, ответственно и с хорошими результатами. Это очень важно, поскольку нашей Отчизне нужны высококлассные и многогранные специалисты. А основа их профессионализма и успехов в трудовой деятельности как раз и закладывается на школьной скамье», — отметил владыка.

Митрополит Антоний сравнил получение знаний со строительством ракеты.

«Также призываю накапливать не столько знания, сколько формировать в себе умение учиться всему новому. Необходимо быть любознательным, постоянно развивать свои творческие задатки, не боятся уходить вглубь изучаемых дисциплин. Человек характеризуется теми горизонтами, которые способны охватить его мысли и воображение. И данные горизонты нужно постоянно расширять, поскольку такой подход делает внутренний мир человека богаче и монументальнее. Это подобно строительству ракеты, способной преодолевать межгалактические пространства. Конечно, можно всю свою жизнь провести в утлом плотике, никогда не покидавшем местный пруд. А можно — в пути к новым звездам. Выбор всегда остается за нами», — подчеркнул управляющий делами УПЦ.

Он также рассказал, какими должны быть взаимоотношения учителей с учениками.

«Что же касается учителей, то хотелось бы пожелать представителям этой уважаемой и крайне важной профессии сил, вдохновения и Божьей помощи в деле обучения и воспитания нашего молодого поколения.

И пусть сердцевиной этого процесса станет христианская любовь друг к другу. Ведь если между учениками и их наставниками будут присутствовать взаимное уважение, забота и поддержка, то учебный процесс пойдет по наиболее полноценному и качественном пути, формируя цельные и волевые личности», — рассказал митрополит Антоний.

В этом контексте он процитировал известного святого.

«Всем нам важно понимать — полученные знания и умения обязательно должны быть подкреплены нравственной основой. Об этом очень хорошо сказал святой Иоанн Кронштадтский: „При образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, — на сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям, желаниям и стремлениям человека, всей его жизни“», — сказал архиерей.

Ранее «Фраза» сообщала, что будущие священники УПЦ молились у мощей Нестора Летописца перед началом учебного года.