Главные новости за 2 сентября 2019 года

Зеленский устроил скандал на линейке своего сына-первоклассника. Президент Украины Владимир Зеленский устроил скандал на школьной линейке своего сына-первоклассника. Сын главы государства Кирилл пошел учиться в элитную Новопечерскую школу на Печерске.

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