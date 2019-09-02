Киевскую область захлестнула волна самоубийств

Киевскую область накрыла настоящая волна самоубийств. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает полиция.

В сводке говорится, что только с 1 по 2 сентября под столицей зафиксировано четыре случая суицида.

Все погибшие – мужчины.

Так, решили свести счеты с жизнью парень 1984 года рождения (Вышгородский район), а также мужчины 1965 года рождения (Броварской район), 1968 года рождения (Киево-Святошинский район) и 1975 года рождения (Бородянский район).

Причиной самоубийств называют личные проблемы.

Как писала «Фраза», под Киевом застрелился водитель, оставив странную записку.