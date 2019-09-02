В конце сентября на Землю обрушится мощная магнитная буря

В сентябре на Землю обрушится магнитная буря уровня G2. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Отмечается, что солнечная активность достигнет пика 27 и 28 сентября.

Подобные всплески магнитной активности способны привести к сбоям техники, а некоторые люди могут чувствовать слабость и недомогание.

Однако, успокаивают ученые, глобальных катаклизмов не предвидится.

Как писала «Фраза», в мае на Землю обрушилась сильнейшая за последние годы магнитная буря.