В курортной Затоке у кафе прозвучали выстрелы. Есть погибший

В Одесской области в курортном поселке Затока неизвестный устроил стрельбу. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате инцидента один человек погиб.

По информации УНН, произошло все около одного из местных кафе. Конфликт возник между неустановленным мужчиной и жителем города Беляевка 1990-го года рождения. Во время конфликта неизвестный достал пистолет, вероятно травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате стрельбы житель Беляевки получил ранение грудной клетки. Прибывшие на место ЧП медики оказали пострадавшему экстренную помощь, но не смогли спасти ему жизнь — от полученных ранений он скончался.

Нападающий с места происшествия скрылся. Правоохранители бросили большие силы на его поиски и поимку.

По данному факту начато досудебное расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что сегодня, 2 сентября, ночью в одном из кафе Киева на улице Константиновской произошел конфликт со стрельбой. Инцидент произошел между компанией, которая там отдыхала, и совладельцами заведения.