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В годовщину трагедии в Беслане православные помолились об упокоении погибших

В годовщину трагедии в Беслане православные помолились об упокоении погибших

В пятнадцатую годовщину террористического акта в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия) архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид, духовенство и верующие приняли участие в мероприятиях памяти жертв трагедии — школьников, родителей, учителей и бойцов спецназа. Как выяснили журналисты «Фразы», тысячи людей пришли к стенам школы почтить память погибших, сообщает patriarchia.ru.

Траурная церемония по традиции началась со школьного звонка ровно в 9.15. Именно в это время 1 сентября 2004 года здесь началась праздничная линейка, которую внезапно прервали автоматные очереди.

К подножию креста, установленного в центре спортзала, возложили цветы. Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни.

Вечером во дворе разрушенной школы в память о всех жертвах теракта зажгли свечи.

3 сентября архиепископ Леонид совершит Божественную литургию в спортивном зале школы № 1 Беслана. Затем состоится траурная церемония, после которой правящий архиерей и духовенство епархии примут участие в крестном ходе с портретами погибших. По окончании крестного хода будет совершена лития у памятника «Древо скорби».

Ранее «Фраза» сообщала, что в Хмельницкой области возле храма ПЦУ появился билборд с надписью «Смерть москалям».

Тэги: общество, православие, Беслан, РПЦ, новости православия

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