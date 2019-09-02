Рябошапка уволил главного военного прокурора. Говорят, с подачи Богдана

Сегодня, 2 сентября, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении главного военного прокурора Анатолия Матиоса. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГПУ в понедельник. 2 сентября.

Как отметили в ведомстве, указанным приказом Матиос также исключен из списков личного состава генеральной прокуратуры и направлен в распоряжение Министерства обороны для решения вопроса о дальнейшем прохождении военной службы.

Анатолий Матиос был назначен заместителем генерального прокурора — начальником главного управления процессуального руководства по уголовным производствах следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии ГПУ 26 июня 2014 года. С 26 августа того же года он был главным военным прокурором.

Стоит отметить, что, по словам журналиста Владимира Бойко, такое решение ГПУ приняла с подачи главы Офиса президента Андрей Богдана.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины девятого созыва собралась на свое первое заседание.

Тогда же парламент удовлетворил просьбу президента Украины о назначении на должность Генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Уже на следующий день новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка заявил, что намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников. Также он заявил о желании вернуть государству максимальный объем украденных активов.