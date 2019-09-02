На Харьковщине женщина была шокирована тем, что нашла в только купленном доме

В Харьковской области в городе Чугуев женщина обнаружила человеческие останки в доме, который только-только приобрела. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу и выяснила, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека.

Останки отправили на экспертизу. Следователем Чугуевского отдела по этому факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2016 года в Киеве в подвале одного из домов на бульваре Леси Украинки нашли человеческие останки.

В июле нынешнего года в Днепре на Балашовском спуске рабочие КП «Днепрводоканал» рыли траншею, чтобы проложить там коммуникации, но наткнулись на человеческие останки.