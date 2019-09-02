Женская или мужская? Ученые выяснили, чья память лучше

Ученые выяснили, чья память лучше – мужчин или женщин. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из Каролинского института (Швеция).

Как пишет издание Daily Mail, в своей работе эксперты проанализировали более шестисот исследований, которые проводились в 1973-2003 годы, и коснулись более 1,2 миллиона человек.

Выяснить ученым удалось следующее: у женщин «лучше развита эпизодическая память, что позволяет им запоминать подробности и детали событий».

Также, как оказалось, женщины лучше запоминают лица. Кроме этого, у женщин «лучше развита сенсорная память, благодаря чему они лучше разбираются в запахах».

В свою очередь, мужчинам удается лучше запоминать «пространственную информацию», благодаря чему они лучше ориентируются на местности.

Как писала «Фраза», ученые выяснили, кто умнее: мужчины или женщины?