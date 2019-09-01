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Главные новости за 31 августа ‒ 1 сентября 2019 года

Главные новости за 31 августа ‒ 1 сентября 2019 года

Зеленский пообещал рассказать «громкую историю, которая очень плохо закончится». Президент Украины Владимир Зеленский пообещал рассказать «громкую историю» про одну одной из популярнейших партий Украины ‒ «Оппозиционную платформу ‒ За жизнь». Свою «угрозу» глава государства озвучил во время интервью на канале «1+1».

Зеленский в Варшаве заявил об угрозе для всей Европы. Украина и Польша пришли к единогласному мнению, что газотранспортный проект «Северный поток-2» несет угрозу европейской энергобезопасности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

Китайский посол возмутился наглым вмешательством США во внутренние и внешние дела Украины. Посол КНР в Украине Ду Вэй выразил свое возмущение действиями советника президента США Джона Болтона, который во время встречи с Владимиром Зеленским и Александром Данилюком «понарассказывал» много нелицеприятных вещей о Поднебесной. Китайский дипломат считает, что Штаты не должны вторгаться в украинско-китайские отношения.

Вот и решение проблемы «мертвых душ». Украинцев предупредили о грядущей переписи населения. Новоявленный премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новое правительство изучает вопрос проведения всеукраинской переписи населения уже до конца 2019 года. Об этом он рассказал на встрече с представителями ведущих СМИ страны.

Большой бокс в Лондоне: Ломаченко технично переиграл Кэмпбелла. В Лондоне на арене О2 состоялся долгожданный боксерский поединок между украинцем Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-2, 16 КО). Кроме титулов, которыми владеет «Лома» (WBA и WBO), на кону стоял вакантный пояс чемпиона мира по версии WBC и пояс журнала The Ring.

На Житомирщине легковушка с нардепом на огромной скорости врезалась в КамАЗ. В Житомирской области случилось ДТП, в котором пострадал депутат от «ЕС» Михаил Бондарь. Резонансный инцидент произошел приблизительно в 17-50 на 111-м км автодороги Киев ‒ Чоп.

В США едва не зарезали убийцу Кеннеди. В исправительном учреждении Ричарда Донована (Сан-Диего, Калифорния) произошло нападение на 75-летнего Сирхана Бишару Сирхана, который в 1968 году застрелил сенатора Роберта Фрэнсиса Кеннеди. Об этом сообщило издание The Guardian со ссылкой на исправительный департамент штата.

В США произошла очередная кровавая бойня ‒ в этот раз в Одессе. В американском городке Одессе (округ Эктор, Техас) произошло массовое убийство. Там 35-летний мужчина открыл огонь по людям возле торгового центра.

Тэги: США, ДТП, Украина, общество, Одесса, Лондон, мир, угроза, Варшава, бокс, Житомирская область, перепись населения, спорт, телеканал «1+1», компромат, Василий Ломаченко, депутат, Владимир Зеленский, новости Украины, Алексей Гончарук

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