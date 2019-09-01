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В Запорожье бывший зек напал на 16-летнего юношу

В Запорожье бывший зек напал на 16-летнего юношу

В Хортицком районе Запорожья было совершено дерзкое разбойное нападение. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Светлой бывший зек напал на 16-летнего подростка.

Как передает «Индустриальное Запорожье», в дежурную часть местного отдела полиции обратилась женщина, которая заявила, что ее несовершеннолетнего сына ограбили под угрозой применения холодного оружия.

В частности, угрожая ножом, разбойник отобрал у юноши цепочку, наушники и деньги.

Сообщается, что злоумышленника задержали «по горячим следам». Им оказался ранее судимый местный житель. У него нашли вещи, которые он забрал у потерпевшего.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За содеянное бывшему зеку грозит длительное тюремное заключение.

Как писала «Фраза», жители Киева задержали грабителя, который съел цепочку своей очередной жертвы.

Ранее в Днепре дерзкий парень ограбил «Новую почту», порезав сотрудника.

Тэги: Запорожье, общество, разбойное нападение, уголовное дело, нападение, нож, регионы, зек, криминал, Хортица, парень, рецидивист, новости Украины

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