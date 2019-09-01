Зеленский в Варшаве заявил об угрозе для всей Европы

Украина и Польша пришли к единогласному мнению, что газотранспортный проект «Северный поток-2» несет угрозу европейской энергобезопасности. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве.

Как передает пресс-служба главы государства, в частности, «Зе» отметил, что Украина и Польша выступают за диверсификацию источников энергоснабжения, а также за энергетическое сотрудничество в треугольнике «Польша ‒ США ‒ Украина».

«И здесь мы говорим с Польшей в один голос: „Северный поток-2“ является неприемлемым и несет угрозы для всей Европы», ‒ подчеркнул Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», в Германии допустили возможность остановки строительства «Северного потока-2».

Ранее Медведчук развеял мифы об украинской ГТС и «Северном потоке-2».