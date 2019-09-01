На границе с Россией во время привала погиб пограничник

В пятницу, 30 августа, в районе украинско-российской границы на Харьковщине произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь в результате взрыва погиб 35-летний инспектор погранслужбы.

Как передает пресс-служба ГПСУ, наряд Харьковского погранотряда выполнял задание, связанное с продолжительным несением службы в Волчанском районе, неподалеку от государственной границы с Россией.

Приблизительно в 19-00, когда пограничники сделали привал и стали разогревать пищу, прогремел взрыв неустановленного предмета.

Сообщается, что в результате инцидента один боец был ранен в шею и скончался, несмотря на оказанную напарником первую помощь.

В настоящее время на месте ЧП работают следователи ГБР и военной прокуратуры. Об инциденте также известили Нацполицию и СБУ.

Как писала «Фраза», в черновицкой воинской части пограничник вонзил нож в спину офицеру.

Ранее на Львовщине погранец застрелил своего же сослуживца, а на Закарпатье пограничник испробовал доллары на вкус.