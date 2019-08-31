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Китайский посол возмутился наглым вмешательством США во внутренние и внешние дела Украины

Китайский посол возмутился наглым вмешательством США во внутренние и внешние дела Украины

Посол КНР в Украине Ду Вэй выразил свое возмущение действиями советника президента США Джона Болтона, который во время встречи с Владимиром Зеленским и Александром Данилюком «понарассказывал» много нелицеприятных вещей о Поднебесной. Как выяснили журналисты «Фразы», китайский дипломат считает, что Штаты не должны вторгаться в украинско-китайские отношения.

Как передает «Интерфакс», посол назвал безответственными слова Болтона об инициативе «Один пояс, один путь», когда советник президента США заявил, что Китай использует эту инициативу как «долговую дипломатию».

По его мнению, если Украина и поддается долговому давлению, то явно не со стороны КНР.

«Если уж Украине угрожает долговая яма, то так называемая яма выкопана не китайцами», ‒ подчеркнул Ду Вэй, добавив, что Китай «никогда не выражался безответственно касательно внутренней и внешней политики Украины, никогда не требовал, чтобы Украина выбрала между Китаем и США».

«И США не должны нагло вмешиваться во внутренние и внешние дела Украины, так же, как и требовать от Украины выбирать между Китаем и США», ‒ резюмировал он.

Как писала «Фраза», встреча Зеленского с Трампом сорвалась.

Ранее сообщалось, что Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу.

Тэги: США, Украина, Китай, посол, общество, политика, посольство, внешняя политика, новости Украины

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