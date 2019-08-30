Зеленский решил оставить Авакова без гвардейских «штыков»

Президент Украины Владимир Зеленский предложил передать главе государства полномочия по назначению и увольнению командующего Нацгвардией и вывести ее из подчинения МВД. Как выяснили журналисты «Фразы», это следует из текста законопроекта, внесенным президентом в Верховную Раду.

В частности, законопроектом предусмотрено, что «деятельность Национальной гвардии направляется президентом через командующего Национальной гвардии, который осуществляет непосредственное руководство Национальной гвардией».

Согласно пояснительной записке, необходимость такого нововведения объясняется тем, что в условиях особого периода руководство военными формированиями, в частности Нацгвардией, не относится к сфере внутренних дел, а находится компетанции президента.

«Потому в связи с существующими правовыми коллизиями возникла необходимость внести соответствующие изменения в законы «О национальной безопасности Украины» и «О Национальной гвардии Украины», ‒ говорится в документе.

Проектом закона предлагается исключить все упоминания о министре внутренних дел, а руководство Нацгвардии непосредственно передать командующему НГУ.

Сам же законопроект определен президентом как неотложный.

Как писала «Фраза», Зеленский официально указал на тех, кого хочет видеть премьер-министром, Генпрокурором, главой СБУ, МИД и Минобороны.

Ранее Луценко попросил Зеленского об отставке.