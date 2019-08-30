Депутат от партии Зеленского была готова орально удовлетворить Авакова с Порошенко. А заодно и Луценко с Парубием

Народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богутская некоторое время назад была готова орально удовлетворить тогдашнее высшее руководство страны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «ИНФОТАБ», ссылаясь на публикацию народной избранницы в соцсети.

Как отмечает издание, в своей критике «государственных мужей» Богутская тогда зашла настолько далеко, что скатилась до самых неприличных «методов».

«И тут я поняла, что, наверное, я даже готова унизиться и сделать м*ньет всем этим чертовым тварям, лишь бы они убрались из моей страны. Порошенко, Луценко, Аваков, Парубий, Грановский ‒ будьте мужиками, соглашайтесь», ‒ написала тогда Богутская.

Отмечается также, что ненависть к «чертовой твари» Авакову не помешала новоизбранному нардепу проголосовать «за» его оставление в кресле министра внутренних дел.

Как писала «Фраза», в Британии разгорелся секс-скандал, в центре которого оказался «голубой» министр иностранных дел.

Ранее сообщалось, что в правительстве разгорелся секс-скандал.