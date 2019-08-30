Автомобиль переломал Гонтаревой кости в Лондоне, – СМИ

Бывшая глава Национального Банка Украины Валерия Гонтарева попала в больницу Лондона. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это произошло после того, как ее на пешеходном переходе сбил автомобиль.

Как сообщает «Главком» со ссылкой на несколько источников, в результате ДТП она получила переломы различной степени тяжести, но сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Как сообщала «Фраза», 12 августа 2019 года Гонтарева не явилась на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. При этом она заявила о готовности встретиться с украинскими следователями в Лондоне, где она теперь живет и работает.

ГПУ подозревает Гонтареву в причастности к хищениям и содействии бывшему главе Администрации Президента Борису Ложкину, а также его заместителю Алексею Филатову в легализации незаконных доходов в деле беглого олигарха Сергея Курченко.