«Мы хотим крови»: новый Генпрокурор обещает еженедельно сажать крупных чиновников

Новый руководитель Генеральной прокуратуры Украины Руслан Рябошапка намерен регулярно привлекать к ответственности высокопоставленных чиновников. Как выяснили журналисты «Фразы», он также заявил о желании вернуть государству максимальный объем украденных активов.

«Я своей задачей вижу сделать эту систему еще более мощной, сделать все-таки прокуратуру действительно органом, который будет координировать все правоохранительные органы и ставить перед ними задачу в сфере борьбы с преступностью и контролировать выполнение этих задач, причем жестко», — заявил Рябошапка после своего представления на новом посту, сообщает «Интерфакс-Украина».

При этом он добавил, что «мы не хотим крови буквально, но в смысле правовом мы хотим крови». «Каждую неделю кто-то должен быть привлечен к ответственности из высокопоставленных чиновников. Как можно больше активов, денег, которые были украдены у этой страны и у наших людей, должны быть найдены и возвращены стране. Собственно, это и будет нашим основным приоритетом на ближайшие годы», — подчеркнул Генеральный прокурор.

Как отмечает издание, на церемонии присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан и предыдущий генеральный прокурор Юрий Луценко, который, в свою очередь, поблагодарил коллег за работу и пожелал Рябошапке успехов в его дальнейшей работе.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Верховная Рада Украины девятого созыва собралась на свое первое заседание.

В его ходе были созданы 5 фракций, одна депутатская группа и коалиция.

Кроме того депутаты выбрали президиум: председателем Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков, первым заместителем — его однопартиец Руслан Стефанчук, заместителем — член фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк.

Тогда же парламент удовлетворил просьбу президента Украины о назначении на должность Генерального прокурора Руслана Рябошапки.