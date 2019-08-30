Главные новости за 30 августа 2019 года

Встреча Зеленского с Трампом сорвалась. Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу, где должен был встретиться в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он связал это с тем, что на Флориду надвигается ураган.

Зеленский психанул во время ночного заседания Верховной Рады. У президента Украины Владимира Зеленского сдали нервы во время ночного заседания Верховной Рады. Главу государства достали крики народных депутатов.

Правоохранители пришли с обыском к Аласании. Правоохранители проводят обыски в доме у главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Виктория Сидоренко.

Эксперты предрекли «Шахтеру» провал в Лиге чемпионов. Донецкий «Шахтер» займет в своей группе С Лиги чемпионов лишь третьей место. Такой прогноз дали специалисты британской букмекерской конторы William Hill.

Лига Европы: «Динамо» и «Александрия» узнали соперников по групповому этапу. В Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Своих соперников на этой стадии узнали киевское «Динамо» и «Александрия».

Стало известно, когда и где пройдет Евровидение-2020. Песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в голландском Роттердаме. Об этом сообщили организаторы.