Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Обнародованы подробности захвата храма УПЦ на Волыни: бросали иконы и раздевали матушку

Обнародованы подробности захвата храма УПЦ на Волыни: бросали иконы и раздевали матушку

Обнародованы подробности захвата Спасо-Преображенского храма Украинской Православной Церкви села Четвертня Волынской области. Как выяснили журналисты «Фразы», воспоминания прихожан УПЦ о том, что совершали активисты Православной Церкви Украины во время захвата храма, опубликовало информационное агентство «Конкурент».

«Меня за горло душил мой же односельчанин. Женщинам ноги крутили, бросали их на асфальт. На матушке разорвали халат. Пусть Бог простит, но учительница местной школы кричала: "Давайте эту с*ку сюда, раздевайте ее до трусов!". А вторая учительница дергала матушку. У нее полно синяков на теле», – сообщила жительница села Елена Антонюк.

По словам других жителей села, учительница обзывала матушку разными нецензурными словами. Кто-то упрекал жену священника УПЦ, что она пришла в церковь «в сексуальном халатике», а одна активистка ПЦУ кричала, чтобы матушку раздели и отдали мужчинам.

Мать украинского воина, который служит на Донбассе, Валентина Ильчук рассказала, что ее обозвали «сепаратисткой» и требовали, чтобы она покинула село и уехала к своему сыну.

«Я стояла с иконами в руках. Мужчины ПЦУ пьяные очень были. Один вырвал иконы из моих рук и бросил их на землю, как мяса кусок. Крутили меня, как футбольный мяч. Руки крутили, я еле вырвалась из того ада. Потом меня снова за руки схватили и кричали, чтобы я из села убиралась. Мои родители, дети, правнуки и я здесь родились. А они от меня требуют, чтобы я на Донбасс ехала. За что?», – спросила Валентина Ильчук.

Жительница села Четвертня Вера Пинчук рассказала, что защищать свой храм от посягательств активистов ПЦУ пришли также пожилые люди.

«Говорят о Донбассе. Здесь Донбасс «отдыхает». Это было страшно. Представители ПЦУ били женщин. Лично меня ударили в грудь, два человека тянули за руки. Эти амбалы шли на нас, мы пытались защищать 80-летних бабушек с палочками, которые также пришли оборонять нашу церковь. Если бы полиция их изначально не остановила, я не знаю, что бы это было. Полицейские остановили ту толпу, говорили, чтобы не делали этого, ведь там женщины. Но потом они были совсем бездеятельными. Просто отошли в сторону. Некоторые даже стояли и улыбались», - сказала Вера Пинчук.

Она отметила, что к захвату подстрекал священнослужитель ПЦУ.

«Их батюшка говорил, мол, чего стоите, не возьмете штурмом – ничего не будет. И болгарка у них была готова, и переноска появилась в одну секунду. И батюшка их, кстати, сказал, что кто-то из нас сядет в тюрьму. Что он имел в виду? Ведь это было еще до инвентеризации», – отметила Вера Пинчук.

Как сообщалось, 20 августа в селе Четвертня комиссия, которая состояла из чиновников  Волынской ОГА в сопровождении полиции, передала Спасо-Преображенский храм УПЦ местным активистам ПЦУ.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Виннице сторонники ПЦУ устраивают провокации в отношении УПЦ, используя флаг Украины.

Тэги: общество, православие, Волынская область, новости православия, УПЦ, новости Украины

Комментарии

Статьи

30.08.19 09:27

Слуга трех господ: история одного судна

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

21.08.19 09:00

Бывший футболист «Динамо» Милош Нинкович: Весёлая у нас была компания!

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
30.08.19 16:28

Группа жизни для «Динамо»?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Геями не рождаются. Ученые развенчали популярную теорию о сексуальной ориентации
30.08.19 16:26

Геями не рождаются. Ученые развенчали популярную теорию о сексуальной ориентации

Автор: НВ

Выбор редакции
Группа жизни для «Динамо»?
Группа жизни для «Динамо»?
Группа жизни для «Динамо»?
Группа жизни для «Динамо»?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
О чем писал «великий мыслитель» Збигнев Бжезинский?
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Экс-спикера Рады Парубия обвинили в организации массового убийства
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Вспоминая «антинародный режим» Януковича
Каким будет метро на Виноградарь?
Каким будет метро на Виноградарь?
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
В США сравнили Евромайдан с восстанием диких животных
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Смерть «публичного масона» в Одессе: факты и странности
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

«Мы хотим крови»: новый Генпрокурор обещает еженедельно сажать крупных чиновников

«Мы хотим крови»: новый Генпрокурор обещает еженедельно сажать крупных чиновников
30.08.19 16:12
289
Последние новости
30.08.19 16:49

Автомобиль переломал Гонтаревой кости в Лондоне, – СМИ
30.08.19 16:31

Жириновский призвал… запретить шаурму
30.08.19 16:12

«Мы хотим крови»: новый Генпрокурор обещает еженедельно сажать крупных чиновников
30.08.19 15:54

В Севастополе оккупант из Дагестана наехал на маленького мальчика и избил его маму
30.08.19 15:34

Обнародованы подробности захвата храма УПЦ на Волыни: бросали иконы и раздевали матушку
30.08.19 15:24

Стало известно, когда и где пройдет Евровидение-2020
30.08.19 14:54

Встреча Зеленского с Трампом сорвалась
Фото и Видео
В Севастополе оккупант из Дагестана наехал на маленького мальчика и избил его маму
В Севастополе оккупант из Дагестана наехал на маленького мальчика и избил его маму
В Севастополе оккупант из Дагестана наехал на маленького мальчика и избил его маму
В Севастополе оккупант из Дагестана наехал на маленького мальчика и избил его маму
Стало известно, когда и где пройдет Евровидение-2020
Стало известно, когда и где пройдет Евровидение-2020
В Днепре пенсионер умер прямо на пороге магазина
В Днепре пенсионер умер прямо на пороге магазина
В Киеве на Оболони сгорел трамвай. Очевидцы сняли видео
В Киеве на Оболони сгорел трамвай. Очевидцы сняли видео
На Буковине верующие УПЦ в течение 201 дня совершают молитвенное стояние
На Буковине верующие УПЦ в течение 201 дня совершают молитвенное стояние
В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода-нарушителя, после чего скрылся с места ДТП (18+)
В Киеве грузовик насмерть сбил пешехода-нарушителя, после чего скрылся с места ДТП (18+)
УПЦ: В Элладской Церкви понимают, что Константинопольский Патриарх совершил ошибку
УПЦ: В Элладской Церкви понимают, что Константинопольский Патриарх совершил ошибку
Зеленский психанул во время ночного заседания Верховной Рады
Зеленский психанул во время ночного заседания Верховной Рады
Парочка американских пенсионеров эпично отбилась от медведицы
Парочка американских пенсионеров эпично отбилась от медведицы
В Испании во время забега быков погиб пожилой мужчина: появилось видео трагедии (18+)
В Испании во время забега быков погиб пожилой мужчина: появилось видео трагедии (18+)
fraza.ua
Новости блогосферы
23.08.19 20:08

Вспоминая «антинародный режим» Януковича
15.08.19 23:13

Порошенко - тупой
15.08.19 22:18

Весь так называемый Майдан - преступное кубло, которое надо выпотрошить
07.08.19 17:27

Кто на самом деле спровоцировал кровопролитие на Майдане? Правда всплыла

Опрос

Если бы я стал президентом Украины, то первым делом...

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.