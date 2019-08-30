Жириновский призвал… запретить шаурму

Несмешной кремлевский клоун Владимир Жириновский продолжает фонтанировать странными идеями. Как выяснили журналисты «Фразы», в одной из соцсетей лидер ЛДПР призвал запретить шаурму в Москве.

Владимир Жириновский написал: «В этих ларьках чаще всего работают случайные люди, у них нет никаких условий, чтобы помыть руки, содержать кухню в чистоте. Поэтому пытаться их контролировать бесполезно, нужно вообще запретить продавать шаурму в Москве, чтобы снизить число отравлений в столице».

Как писала «Фраза», Жириновский заявил, что Зеленского свергнут «через год-два».