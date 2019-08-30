Встреча Зеленского с Трампом сорвалась

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу, где должен был встретиться в том числе и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты «Фразы», он связал это с тем, что на Флориду надвигается ураган.

«Я хочу лично убедиться, что все ресурсы федерального правительства будут направлены на ликвидацию последствий урагана. Поэтому я решил отправить в Польшу вместо себя вице-президента Майка Пенса в конце этой недели, — заявил Трамп в ходе выступления в Белом доме. — Я считаю, что мне нужно остаться здесь. Похоже на то, что ураган действительно будет очень сильным».

При этом, как сообщает Bloomberg, он подчеркнул, что его визит в Польшу состоится «в недалеком будущем».

По данным издания, штат Флорида может сыграть решающую роль в выборах президента США в 2020 году.

Как сообщала «Фраза», 27 июля 2019 года советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским во время визита в Польшу для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.