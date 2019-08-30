Лига Европы: «Динамо» и «Александрия» узнали соперников по групповому этапу

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», своих соперников на этой стадии узнали киевское «Динамо» и «Александрия».
Соперниками киевлян по группе В будут датский «Копенгаген», шведский «Мальме» и швейцарский «Лугано». В свою очередь «Александрия» в группе I померяется силами с немецким «Вольфсбургом», бельгийским «Гентом» и французским «Сент-Этьеном».
Все группы выглядят так:
Группа A
«Севилья» (Испания);
АПОЭЛ (Кипр);
«Карабах» (Азербайджан);
«Дюделанж» (Люксембург).
Группа B
«Динамо» (Киев, Украина);
«Копенгаген» (Дания);
«Мальме» (Швеция);
«Лугано» (Швейцария).
Группа C
«Базель» (Швейцария);
«Краснодар» (Россия);
«Хетафе» (Испания);
«Трабзонспор» (Турция).
Группа D
«Спортинг» (Португалия);
ПСВ (Голландия);
«Русенборг» (Норвегия);
«Ласк» (Австрия).
Группа E
«Лацио» (Италия);
«Селтик» (Шотландия);
«Ренн» (Франция);
«Клуж» (Румыния).
Группа F
«Арсенал» (Англия);
«Айнтрахт» (Германия);
«Стандард» (Бельгия);
«Витория» (Португалия).
Группа G
«Порту» (Португалия);
«Янг Бойз» (Швейцария);
«Фейеноорд» (Голландия);
«Рейнджерс» (Шотландия).
Группа H
ЦСКА (Россия);
«Лудогорец» (Болгария);
«Эспаньол» (Испания);
«Ференцварош» (Венгрия).
Группа I
«Вольфсбург» (Германия);
«Гент» (Бельгия);
«Сент-Этьен» (Франция);
«Александрия» (Украина).
Группа J
«Рома» (Италия);
«Боруссия Менхенгладбах» (Германия);
«Истанбул Башакшехир» (Турция);
«Вольфсбергер» (Австрия).
Группа K
«Бешикташ» (Турция);
«Брага» (Португалия);
«Вульверхэмптон» (Англия);
«Слован» (Словакия).
Группа L
«Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Астана» (Казахстан);
«Партизан» (Сербия);
«Алкмаар» (Голландия).
Ранее «Фраза» сообщала, что накануне своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнал донецкий «Шахтер».