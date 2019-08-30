Лига Европы: «Динамо» и «Александрия» узнали соперников по групповому этапу

Сегодня, 30 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», своих соперников на этой стадии узнали киевское «Динамо» и «Александрия».

Соперниками киевлян по группе В будут датский «Копенгаген», шведский «Мальме» и швейцарский «Лугано». В свою очередь «Александрия» в группе I померяется силами с немецким «Вольфсбургом», бельгийским «Гентом» и французским «Сент-Этьеном».

Все группы выглядят так:

Группа A

«Севилья» (Испания);

АПОЭЛ (Кипр);

«Карабах» (Азербайджан);

«Дюделанж» (Люксембург).

Группа B

«Динамо» (Киев, Украина);

«Копенгаген» (Дания);

«Мальме» (Швеция);

«Лугано» (Швейцария).

Группа C

«Базель» (Швейцария);

«Краснодар» (Россия);

«Хетафе» (Испания);

«Трабзонспор» (Турция).

Группа D

«Спортинг» (Португалия);

ПСВ (Голландия);

«Русенборг» (Норвегия);

«Ласк» (Австрия).

Группа E

«Лацио» (Италия);

«Селтик» (Шотландия);

«Ренн» (Франция);

«Клуж» (Румыния).

Группа F

«Арсенал» (Англия);

«Айнтрахт» (Германия);

«Стандард» (Бельгия);

«Витория» (Португалия).

Группа G

«Порту» (Португалия);

«Янг Бойз» (Швейцария);

«Фейеноорд» (Голландия);

«Рейнджерс» (Шотландия).

Группа H

ЦСКА (Россия);

«Лудогорец» (Болгария);

«Эспаньол» (Испания);

«Ференцварош» (Венгрия).

Группа I

«Вольфсбург» (Германия);

«Гент» (Бельгия);

«Сент-Этьен» (Франция);

«Александрия» (Украина).

Группа J

«Рома» (Италия);

«Боруссия Менхенгладбах» (Германия);

«Истанбул Башакшехир» (Турция);

«Вольфсбергер» (Австрия).

Группа K

«Бешикташ» (Турция);

«Брага» (Португалия);

«Вульверхэмптон» (Англия);

«Слован» (Словакия).

Группа L

«Манчестер Юнайтед» (Англия);

«Астана» (Казахстан);

«Партизан» (Сербия);

«Алкмаар» (Голландия).

Ранее «Фраза» сообщала, что накануне своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов узнал донецкий «Шахтер».