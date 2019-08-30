Правоохранители пришли с обыском к Аласании

Правоохранители проводят обыски в доме у главы правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураба Аласании. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила пресс-секретарь учреждения Виктория Сидоренко.

В частности, по ее словам. обыски начались сегодня, 30 августа, около 7 часов утра.

Кроме того, следственные действия идут по месту жительства других сотрудников компании, а также в телецентре «Карандаш».

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на сотрудника телекомпании Владимира Проценко, люди, которые проводят обыски, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий. «Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин», — рассказал он, добавив, что в одном из офисов бухгалтерии неизвестные пытаются вытеснить работников. При этом никто ничего не объясняет.

В свою очередь, Государственное бюро расследований на своей странице в Facebook сообщает, что следственные действия проводятся в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможных противоправных действий должностных лиц ОАО «НОТУ», а именно злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

В ГБР утверждают, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса и не препятствуют работе телерадиокомпании.

По данным «Детектор Медиа», обыски проходят по шести адресам.