В киевском аэропорту собрались встречающие украинских узников Кремля. Однако что-то пошло не так

В аэропорту «Киев» собрались десятки журналистов после сообщений, что сюда прибудут политзаключенные и моряки в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами. Как выяснили журналисты «Фразы», здесьтакже находится секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Как сообщает «Крым.Реалии», в аэропорту собрались журналисты РБК, «Наш», 1+1, UA:Крым, ATR и др., а также жена украинского моряка Романа Мокряка — Оксана.

Пользователь Facebook Сельвина Сейтбуллаева заметила в аэропорту также Алекандра Данилюка, который направляется с визитом в США, однако он удержался от каких-либо деталей, сказав, что «обмена надо дождаться».

Сотрудница Верховной Рады Анна Исламова на своей странице в Facebook сообщила, что «обмен завершился» и украинцы летят домой. Ее запись репостнул новый Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

В свою очередь, пресс-секретарь Службы безопасности обороны Елена Гитлянская написала, что переговоры об обмене продолжаются.

Наконец, в Офисе президента Украины заявили, что «процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается». «Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента Украины сообщит об этом на официальных каналах», — говорится на официальной странице учреждения в Facebook.

В свою очередь, как сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, обмен откладывается до следующей недели. Ориентировочной датой является вторник, 3 сентября.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Киевский апелляционный суд смягчил главному редактору «РИА Новости-Украина» Кириллу Вышинскому, подозреваемому в государственной измене, меру пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. При этом председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов выразил надежду на соответствующий ответ со стороны России.

Позже в Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами.