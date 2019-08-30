Лига Европы: кто может попасться «Динамо» и «Александрии» в группе

В пятницу, 30 августа, состоится жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Как выяснили журналисты «Фразы», киевское «Динамо» попало в первую корзину, а «Александрия» оказалась в четвертой.

Вместе с динамовцами в топе оказались такие клубы: «Севилья» (Испания), «Арсенал» (Англия), «Порту» (Португалия), «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария), «Спортинг» (Португалия), ЦСКА (Россия), «Вольфсбург» (Германия) и «Лацио» (Италия).

Во второй корзине оказались: ПСВ (Голландия), «Краснодар» (Россия), «Селтик» (Шотландия), «Копенгаген» (Дания), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Боруссия» М ( Германия), «Астана» (Казахстан), «Янг Бойз» (Швейцария), «Лудогорец» (Болгария), АПОЕЛ (Кипр) и «Айнтрахт» ( Германия).

В третью корзину попали: «Сент-Этьенн» (Франция), «Карабах» (Азербайджан), «Фейеноорд» (Голландия), «Хетафе» (Испания), «Эспаньол» (Испания), «Мальме» (Швеция), «Партизан» (Сербия), «Стандард» (Бельгия), «Вулверхэмптон» (Англия), «Ренн» (Франция), «Русенборг» (Норвегия) и «Истанбул» (Турция).

В четвертую корзину включена «Александрия», а также такие команды: АЗ (Голландия), «Гимарайш» (Португалия), «Трабзонспор» (Турция), «Дюделандж» (Люксембург), ЛАСК (Австрия), «Вольфсберг» (Австрия), «Лугано» (Швейцария), «Слован» (Словакия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Ференцварош» (Венгрия) и «Клуж» (Румыния).

Отметим, что в одной группе не могут быть команды из одной страны, а украинские клубы разведут с российскими.

Лучший вариант жеребьевки по версии «Фразы» для украинских команд: «Динамо», «Лудогорец», «Партизан», «Дюделанж»; «Базель», «Астана», «Мальме», «Александрия».

Худший вариант жеребьевки по версии «Фразы» для украинских команд: «Динамо», ПСВ, «Эспаньол», «Трабзонспор»; «Порту», «Боруссия» М, «Ренн», «Александрия».

Как писала «Фраза», «Шахтер» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Могло быть и хуже.