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Скоро в Украине стартует комедийный кинофест

Скоро в Украине стартует комедийный кинофест

С 5 сентября в Украине стартует фестиваль комедий «Best Comedy Shorts» 2019. Как выяснили журналисты «Фразы», в некоторых фильмах будет присутствовать взрослый юмор.

Страны-участники: США, Франция, Великобритания, Австралия. Возрастная категория: 16+. Хронометраж: 71 минута. Язык: озвучено на украинском языке.

Фильмы, вошедшие в программу, точно рассмешат даже самых суровых и самых требовательных зрителей.

Список площадок в разных городах Украины — здесь.

Генеральный радиопартнер: Радіо «Шансон». Медиапартнеры: «Фраза», TV.ua, ВОЛЯ, Yabl, Kinoafisha.ua, Kinowar.com, Bigmir.net, Портал «Хочу», KinoFilms.ua, Ivona, Сайт Киева 44.ua,, MoeMisto.ua

 

Описание программы:

Любовь слепа. Великобритания, 2015, реж. Дэн Ходжсон, хрон. 6 мин. 25 с. «В критических ситуациях мы часто бываем очень сообразительными. Однако, изобретательности Элис можно позавидовать. Куда еще, кроме шкафа, можно скрыть любовника и почему все же лучше не попадать в такие ситуации? Фильм „Любовь слепа“ все вам объяснит».

Граффити. Франция, 2019, реж. Орельен Лаплас, хрон. 9 мин. 29 с. «Город в шоке: кто-то нарисовал провокационную надпись на исторической достопримечательности! Мэр и врач Робин оказались в пикантной ситуации, ведь в надписи речь идет именно о них...».

Пила в офисе. США, 2016, реж. Крис Капел, хрон. 3 мин. 29 с. «Хотите сыграть в игру? Фильм „Пила в офисе“ заставит вас немного меньше». ненавидеть своих коллег.

Бюро потерянных яиц. Франция, 2019, реж. Камиль Наум, хрон. 14 мин. 57 с. «Джудит устраивается на работу в Бюро потерянных яиц, которое занимается тем, что возвращает мужчинам их жизненную силу и твердость характера».

Парковка. Австралия, 2016, реж. Джон Фролих, хрон. 6 мин. 29 с. «Джо и его зажигательная девушка Роуз убегают после своего последнего ограбления. Однако, оказывается, что Роуз припарковалась на многоэтажной стоянке, и сейчас их авто заблокировано пожилой леди, которая никак не может справиться с автоматом для билетов. Сирены полиции становятся все громче, поэтому времени на раздумья почти не осталось ».

До Рождества Христова. Франция, 2018, реж. Сирил Дэлон, хрон. 11 мин. 27 с. «Рим, несколько лет до нашей эры. Цинтурион Тит возвращается из Иберии, где он провел некоторое время с группой христиан. Эта встреча подтолкнула его к решению изменить свою жизнь и стать моногамным. Он сообщает об этом своей жене Октавии во время оргии ...».

Обслуживание номеров. Франция, 2019, реж. Артур Жанрой, хрон. 8 мин. 1 с. «Альберт лежит на кровати своего гостиничного номера и держит пистолет у виска. Сейчас он должен принять самое страшное решение в своей жизни. И вдруг кто-то стучит в дверь со словами «Обслуживание номеров».

Стрелок. США, 2014, реж. Ерик Киссак, хрон. 8 мин. 50 с. «В лучших традициях вестернов, рассказчик рассказывает историю одинокого стрелка, который заходит в таверну. Однако, в этой истории все слышат голос рассказчика. А еще, он немного кровожадный».

Тэги: кино, культура, новости Украины

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