Злой гений «Зари» выбивает луганчан из Лиги Европы

Сегодня, 29 августа, состоялись ответные поединки раунда плей-офф Лиги Европы. Как передает корреспондент «Фразы», луганская «Заря» в Запорожье принимала испанский «Эспаньол».

После выездного поражения со счетом 1:3 подопечным Виктора Скрипника не оставалось ничего другого, как атаковать. И луганчане в первом тайме провели немало острых атак, некоторые из которых вполне могли завершаться взятием ворот. Однако в завершающей стадии атаки совсем немного точности не хватило Ледневу и Громову.

В свою очередь гости использовали едва ли не единственный свой шанс: после навеса с углового Факундо Феррейра (бывший игрок донецкого «Шахтера») головой отправил мяч в сетку ворот Шевченко. Примечательно, что для аргентинца этот гол стал уже 11-м в ворота «Зари». В первой встрече он также отметился забитым мячом.

Вторую половину встречи хозяева поля также начали очень активно и спустя всего десять минут сумели сравнять счет – Леднев после классного индивидуального прохода пушечным выстрелом распечатал ворота Диего Лопеса.

Однако спустя всего пять минут гости снова повели в счете после грубейшей ошибки в обороне луганчан – отличился Матиас Варгас. Впрочем, луганчане не опустили руки, продолжали атаковать и довольно регулярно создавали опасность у ворот гостей. И один из таких моментов закончился голом Русина, который накрутил двоих защитников и отправил мяч под дальнюю штангу.

В итоге матч так и завершился – ничья 2:2 и по сумме двух встреч в групповой этап идет «Эспаньол».

Ранее «Фраза» сообщала, что неделю назад «Заря» в Испании уступила «Эспаньолу» со счетом 1:3.