В Киеве избили патрульного полицейского

В Киеве двое разъяренных хулиганов избили патрульного копа. Как выяснили журналисты «Фразы», резонансный инцидент произошел на улице Шолом-Алейхема, куда по вызову прибыл патрульный экипаж.

Как передает «Информатор», по приезду полиции дебоширы не успокоились и в конце-концов вели набросились на копа с кулаками. В результате патрульный получил травму головы и его увезли в больницу.

В свою очередь, напарница пострадавшего не растерялась и «задула» нападавших слезоточивым газом.

Сообщается, что на помощь патрульным вскоре прибыл второй экипаж, и совместными усилиями копы задержали двух 27-летних мужчин. Как оказалось, они оба не метные ‒ приехали «погостить» в столицу из Сумской и Житомирской областей.

Теперь же им грозит до пяти лет лишения свободы. Именно столько предусматривает часть 2 статьи 345 УК Украины («угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа»).

Как писала «Фраза», в Киеве лихач на Hyundai умышленно сбил полицейского, после чего «дал по газам».

Ранее на Киевщине покусали патрульного полицейского.