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«Шахтер» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Могло быть и хуже

«Шахтер» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Могло быть и хуже

Сегодня, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», своих соперников узнал и донецкий «Шахтер».

«Горняки» попали в группу С, где их соперниками будут английский «Манчестер Сити», хорватское «Динамо» и итальянская «Аталанта».

Все группы выглядят так:

 
 

Группа А

ПСЖ (Франция);

«Реал» (Испания);

«Брюгге» (Бельгия);

«Галатасарай» (Турция).

Группа В

«Бавария» (Германия);

«Тоттенхэм» (Англия);

«Олимпиакос» (Греция);

«Црвена Звезда» (Сербия).

Группа С

«Манчестер Сити» (Англия);

«Шахтер» (Украина);

«Динамо» (Хорватия);

«Аталанта» (Италия).

Группа D

«Ювентус» (Италия);

«Атлетико» (Испания);

«Байер» (Германия);

«Локомотив» (Россия).

Группа Е

«Ливерпуль» (Англия);

«Наполи» (Италия);

«Зальцбург» (Австрия);

«Генк» (Бельгия).

Группа F

«Барселона» (Испания);

«Боруссия» (Германия);

«Интер» (Италия);

«Славия» (Чехия).

Группа G

«Зенит» (Россия);

«Бенфика» (Португалия);

«Лион» (Франция);

«Ляйпциг» (Германия).

Группа Н

«Челси» (Англия);

«Аякс» (Голландия);

«Валенсия» (Испания);

«Лилль» (Франция).

Тэги: ФК Шахтер, футбол, Лига чемпионов, жеребьевка, спорт

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