«Шахтер» узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Могло быть и хуже

Сегодня, 29 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Как передает корреспондент «Фразы», своих соперников узнал и донецкий «Шахтер».
«Горняки» попали в группу С, где их соперниками будут английский «Манчестер Сити», хорватское «Динамо» и итальянская «Аталанта».
Все группы выглядят так:
Группа А
ПСЖ (Франция);
«Реал» (Испания);
«Брюгге» (Бельгия);
«Галатасарай» (Турция).
Группа В
«Бавария» (Германия);
«Тоттенхэм» (Англия);
«Олимпиакос» (Греция);
«Црвена Звезда» (Сербия).
Группа С
«Манчестер Сити» (Англия);
«Шахтер» (Украина);
«Динамо» (Хорватия);
«Аталанта» (Италия).
Группа D
«Ювентус» (Италия);
«Атлетико» (Испания);
«Байер» (Германия);
«Локомотив» (Россия).
Группа Е
«Ливерпуль» (Англия);
«Наполи» (Италия);
«Зальцбург» (Австрия);
«Генк» (Бельгия).
Группа F
«Барселона» (Испания);
«Боруссия» (Германия);
«Интер» (Италия);
«Славия» (Чехия).
Группа G
«Зенит» (Россия);
«Бенфика» (Португалия);
«Лион» (Франция);
«Ляйпциг» (Германия).
Группа Н
«Челси» (Англия);
«Аякс» (Голландия);
«Валенсия» (Испания);
«Лилль» (Франция).