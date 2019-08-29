В сеть «слили» полный состав нового Кабинета министров Украины

В сети Интернет появился наиболее вероятный состав будущего правительства Алексея Гончарука. Как выяснили журналисты «Фразы», список лиц, которые «будут менять страну» обнародовало издание «ЛБ».

Сообщается, что в состав нового правительства должны войти следующие «персонажи»:

Дмитрий Кулеба ‒ вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Михаил Федоров ‒ вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации;

Тимофей Милованов ‒ министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Оксана Маркарова ‒ министр финансов Украины;

Алексей Оржель ‒ должность министра энергетики и защиты окружающей среды Украины;

Владислав Криклий ‒ министр инфраструктуры Украины;

Алена Бабак ‒ министр развития громад и территорий Украины;

Анна Новосад ‒ министр образования и науки Украины;

Зоряна Скалецкая (Черненко) - министр здравоохранения Украины;

Владимир Бородянский ‒ министр культуры, молодежи и спорта Украины;

Юлия Соколовская ‒ министр социальной политики Украины;

Арсен Аваков ‒ министр внутренних дел Украины;

Оксана Коляда ‒ министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

Дмитрий Дубилет ‒ министр Кабинета Министров Украины;

Вадим Пристайко ‒ министр иностранных дел;

Андрей Загороднюк ‒ министр обороны.

По данным издания, в «СН» планируют осуществить объединение Минэкономики и МинАПК, Минэнерго и Минэкологии, Минветеранов и Министерства временно оккупированных территорий, а также Минкультуры и Минмолодьспорта.

Отмечается, что двое министров будут назначены по квоте президента Украины, имена остальных изложены в письме фракции «Слуги народа» к новому премьеру, которое есть в распоряжении редакции. Еще одно имя ‒ министра юстиции ‒ в пресловутых «кулуарах» Рады озвучила нардеп Ирина Верещук.

Как писала «Фраза», стало известно имя нового премьер-министра Украины.

Также сообщалось, что 29 августа Верховная Рада Украины девятого созыва собралась на свое первое заседание.

В его ходе были созданы 5 фракций, одна депутатская группа и коалиция.

Кроме того депутаты выбрали президиум: председателем Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков, первым заместителем ‒ его однопартиец Руслан Стефанчук, заместителем ‒ член фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк.