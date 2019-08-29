Главные новости за 29 августа 2019 года

Стало известно имя нового премьер-министра Украины. Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. Его кандидатуру, выдвинутую президентом Украины Владимиром Зеленским, на первом заседании Верховной Рады IX созыва поддержали 290 депутатов. При этом кандидатуру Гончарука не поддержали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

Народные депутаты выбрали себе председателя и ему заместителей. Председателем Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков. За него проголосовали 382 народных депутатов. Кандидатуру Разумкова внес руководитель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. При этом другие кандидатуры на должность председателя не выдвигались.

Верховная Рада создала коалицию и приняла отставку правительства Гройсмана. В Верховной Раде Украины IX созыва созданы 5 фракций, одна депутатская группа и коалиция. В нее вошли только члены фракции «Слуга народа». Как сообщает «Интерфакс-Украина», председательствующий на сегодняшнем заседании представитель «Слуги народа» Дмитрий Разумков зачитал вслух названия всех фракций и депутатских групп.

В Сети появились фотографии огромных очередей в Верховной Раде. В процессе получения удостоверений народные депутаты Верховной Рады Украины IX созыва выстроились в огромные очереди. Они также подписывают присягу и получают депутатский набор от сотрудников аппарата.

Зеленский официально указал на тех, кого хочет видеть премьер-министром, Генпрокурором, главой СБУ, МИД и Минобороны. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проекты постановлений о назначении Алексея Гончарука премьер-министром Украины, а также других кадровых назначениях. Соответствующие документы появились на официальном веб-портале парламента. В частности, президент предлагает уволить Юрия Луценко с поста Генерального прокурора и назначить вместо него Руслана Рябошапку.

«На декабрь Петя готовит путч»: депутат от «Слуги народа» объяснила, почему нельзя снять Авакова. Нынешний министр внутренних дел Арсен Аваков может сохранить свое место в Кабинете министров, чтобы предотвратить государственный переворот, который якобы готовит бывший президент Украины Петр Порошенко. По данным СМИ, об этом сообщила народный депутат от партии «Слуга народа» Лиза Богуцкая в личной переписке во время первого заседания парламента. В частности, опубликованы фотографии якобы личного смартфона депутата, на которых можно видеть некую переписку в одном из мессенджеров. «Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова. Другого пути нет», — якобы написала Богуцкая кому-то по имени Леночка, добавив, что «Порошенко готовит переворот, и очень серьезно готовит».

Луценко попросил Зеленского об отставке. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление об увольнении с должности. Он сделал это во время онлайн-трансляции интервью журналисту Дмитрию Гордону. «Заявление президенту Украины Владимиру Зеленскому от Генерального прокурора Луценко. Прошу уволить меня с должности Генерального прокурора по собственному желанию на основании пункта 1 части 1 статьи 42 закона Украины „О прокуратуре“», — зачитал глава ГПУ текст своего заявления, после чего демонстративно его подписал.

Не успел Луценко подать в отставку, как на него уже завели уголовное дело. Окружной административный суд Киева открыл уголовное производство в отношении Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом сообщили в пресс-службе суда. В частности, как сообщается, производство открыто по иску Леонида Черновецкого, который просит суд в интересах народа Украины запретить Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности Генерального прокурора сразу после увольнения.

Взрыв дома в Дрогобыче: на месте ЧП нашли восемь трупов. В Дрогобыче Львовской области на утро четверга, 29 августа, завершена операция по поиску людей на месте взрыва жилого дома. Тут погибли восемь человек. Как передает ГСЧС, жертвами трагедии стали семь взрослых и один ребенок — это пятилетний мальчик. Тут были найдены тела пяти женщин и двух мужчин. С места ЧП вывезли 29 грузовиков обломков.

Двум коммунальщикам из Дрогобыча светит до 12 лет лишения свободы после обрушения дома. Национальная полиция задержала двух чиновников коммунального предприятия из-за обрушения жилого в Дрогобыче. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Львовской области. В частности, как сообщается, 57-летний мужчина и 60-летняя женщина были задержаны по факту обрушения части жилого дома на улице Грушевского, 101 в городе Дрогобыч. Им инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, злоупотребление властью или служебным положением и служебную халатность.

В Днепре нашли странный женский труп без головы. В заброшенном летнем театре Днепра на улице Воскресенской вечером среды, 28 августа, нашли труп женщины. Ей отрезали голову, которую обнаружили рядом с телом. После смерти тело обмотали тряпками. Эксперты говорят, что она погибла два-три месяца назад. Скорее всего, женщина была бездомной.

Стало известно имя нового соперника Усика. Украинский боксер Александр Усик в дебютном поединке в тяжелом весе встретится с непобежденным американцем. По данным СМИ, его оппонентом станет Тайрон Спонг. Как сообщают СМИ, в качестве альтернативы также рассматривалась кандидатура Брайанта Дженнингса (24-2, 14 КО), однако фаворитом оказался именно Спонг.

Сенцова доставили в Москву. Хотят обменять на Вышинского, — СМИ. В Генеральной прокуратуре Украины подтвердили информацию о том, что главного редактора «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках процесса по обмену удерживаемыми лицами. В подтверждение пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган обнародовала фотокопию заявления Вышинского, в котором он дает добровольное согласие на участие во «взаимном освобождении лиц» и подтверждает готовность выехать за пределы Украины. Она уточнила, что обмен удерживаемыми будет происходить по формуле «35 на 35».

Ученые объяснили, почему полезно пить красное вино. Британские и бельгийские ученые доказали, что пить красное вино — полезно. Об этом сообщает Королевский колледж Лондона. Исследователи говорят, что красное вино оказывает благотворное влияние на микрофлору кишечника, помогает держать нормальный вес, а также снижает уровень плохого холестерина.

Чересчур хитрая собака из Таиланда удивила соцсети. В Таиланде очевидцы сняли очень хитрую собаку. Увидели ее на улицах Бангкока. Видео собаки уже активно обсуждают в социальных сетях. Видно, что животное решило пойти на хитрость, чтобы выпросить у людей еду: для этого собака притворилась покалеченной, принявшись жалобно тянуть задние лапы по асфальту.