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Стало известно имя нового премьер-министра Украины

Стало известно имя нового премьер-министра Украины

Новым премьер-министром Украины стал Алексей Гончарук. Как сообщает корреспондент «Фразы», его кандидатуру, выдвинутую президентом Украины Владимиром Зеленским, на первом заседании Верховной Рады IX созыва поддержали 290 депутатов.

При этом кандидатуру Гончарука не поддержали фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

В своем выступлении перед голосованием Гончарук заявил, что намерен ускорить рост экономики до 5−7%, что позволит создать 1 млн рабочих мест.

«Для начала нужны дешевые ресурсы. У нас очень дорогие ресурсы. Нам не верят как стране, потому что мы очень долго вели себя так, что не очень заслуживали доверия. Это нужно изменить. Я уже говорил, что в Украине может быть ипотека в гривне под 12−13%. Это совершенно точно можно сделать в следующем году. Уже в этом году может снижаться процентная ставка по кредитам. Люди начнут делать бизнес. Это может запустить строительство и промышленность. Дешевое кредитование — это одна из тактических целей, которые мы поставим перед собой в ближайшее время», — цитирует Гончарука «Новое время».

Он также пообещал не вмешиваться в независимость НБУ: «Это не политический орган. Его независимость в принципе является основой макростабильности страны. Ее подрывать нельзя, нам не будут верить. Но правительство должно находиться в постоянном диалоге с Нацбанком, чтобы они не были слишком консервативными, чтобы они иногда давали возможность чуть больше снизить кредитную ставку, чтобы люди могли получить ресурсы и использовать их для своего собственного дела, для покупки жилья и так далее».

Новый глава правительства заявил о необходимости создания новых правил для всех, подчеркнув, что «очень долго в стране большое количество людей считало, что Украину можно как государство использовать для создания для себя конкурентных преимуществ». «Мы это прекратим. Железную дорогу, облэнерго, облгазы и так дальше нельзя использовать для получения сверхприбылей за счет других. Это означает, что энергорынки, инфраструктура — это сферы, в которых приоритетно должна быть обеспечена конкуренция», — заявил Гончарук.

«Это означает, что Украина будет стремиться к интеграции с европейским энергетическим рынком. Мы знаем, что по плану это должно произойти в 2023 году. Мы будем делать все для того, чтобы как минимум не отодвинуть, а как максимум приблизить эту дату. Все это вместе с другими необходимыми факторами приведет к тому, что люди будут в платежках получать меньшие цифры. Мы перестанем дотировать неэффективность, платить сверхприбыли монополистам», — подчеркнул он.

Наконец, Гончарук заявил о намерении изменить отношение к Украине в мире, в частности, повысить ее кредитный рейтинг. «Основой для таких изменений должно быть сотрудничество с нашими международными партнерами и кредиторами. Поэтому уже через несколько недель в Киеве будет миссия МВФ, с которой мы будем вести переговоры о новой 3−4-летней программе сотрудничества с Украиной», — заявил он.

Как сообщала «Фраза», перед этим Гончарук занимал должность заместителя главы Офиса Президента Украины. По образованию и опыту работы он юрист. Был внештатным советником скандального известного министра экологии Игоря Шевченко, летавшего на одном чартере с олигархом Александром Онищенко. Работал также советником первого вице-премьер-министром Степана Кубива.

С 2015 года Гончарук возглавил офис эффективного реагирования BRDO, финансируемый Европейским Союзом и занимающийся упрощением системы государственного регулирования в отношениях государства и бизнеса.

По данным издания, весной 2019 года соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет познакомил Гончарука с Андреем Богданом, с которым у них сложились хорошие отношения. Как утверждают источники, Гончарук якобы прислушивается к своему руководителю и старается не перечить ему.

Напомним, сегодня, 29 августа, Верховная Рада Украины девятого созыва собралась на свое первое заседание.

В его ходе были созданы 5 фракций, одна депутатская группа и коалиция.

Кроме того депутаты выбрали президиум: председателем Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков, первым заместителем — его однопартиец Руслан Стефанчук, заместителем — член фракции «Батькивщина» Елена Кондратюк.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, премьер-министр, новости Украины, Алексей Гончарук

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