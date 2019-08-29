Не успел Луценко подать в отставку, как на него уже завели уголовное дело

Окружной административный суд Киева открыл уголовное производство в отношении Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе суда.

В частности, как сообщается, производство открыто по иску Леонида Черновецкого, который просит суд в интересах народа Украины запретить Луценко выезд за границу с целью недопущения избежания уголовной ответственности за преступления, совершенные в должности Генерального прокурора сразу после увольнения.

Среди других требований иска — обязать Государственную пограничную службу ограничить выезд Юрия Луценко за границу.

Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства и обязал ответчиков представить письменные объяснения по иску и доказательства в их подтверждение.

При этом какая-либо информация о том, что именно Черновецкий вменяет в вину Луценко, отсутствует.

Как сообщала «Фраза», 29 августа 2019 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время онлайн-трансляции написал заявление об увольнении с должности. Однако на момент написания новости оно не принято.

Напомним, между Черновецким и Луценко существует давний конфликт, который тянется еще с 2007 года.