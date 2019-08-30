Известный китайский миллиардер предрек переход человечества на 12-часовую рабочую неделю

Основатель интернет-площадки для торговли Alibaba Group китайский миллиардер Джек Ма предрек переход человечества на 12-часовую рабочую неделю. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал на конференции World Artificial Intelligence Conference в Шанхае.

Джек Ма предрек: «В следующие двадцать-тридцать лет продолжительность жизни человека вырастет, биотехнологии могут позволить человеку жить 100-120 лет. Раньше надо было много трудиться, но в ближайшем будущем будет достаточно работать три дня в неделю, каждый день по четыре часа».

При этом 54-летний бизнесмен, чье состояние оценивается в 37 миллиардов долларов, не собирается расслабляться, и будет работать по привычной для себе схеме: шесть дней в неделю с 9-00 до 21-00.

Он заявил: «В этом мире каждый человек надеется достичь успеха, надеется на лучшую жизнь, все хотят, чтобы их уважали. Я хочу спросить всех, если вы не тратите больше усилий и времени, чем другие люди, как вы сможете добиться успеха, которого вы хотите?»

Как писала «Фраза», британский миллиардер хочет выкупить «Челси» у Абрамовича.

Ранее в США нашли мертвым миллиардера, обвиняемого в педофилии.