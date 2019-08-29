Народные депутаты выбрали себе председателя и ему заместителей

Председателем Верховной Рады Украины IX созыва стал представитель фракции «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Как сообщает корреспондент «Фразы», за него проголосовали 382 народных депутатов.

Кандидатуру Разумкова внес руководитель фракции «Слуги народа» Давид Арахамия. При этом другие кандидатуры на должность председателя не выдвигались.

В своем выступлении Разумков назвал 3 направления деятельности. В частности, по его словам, первым испытанием для нового парламента станет голосование за снятие депутатской неприкосновенности.

Другим важным шагом он назвал принятие закона об импичменте, который президент Украины Владимир Зеленский уже внес в Верховную Раду.

Кроме того, Разумков выступил за оптимизацию количества государственных органов и честный суд, а также необходимость вернуть ответственность за незаконное обогащение.

При этом он подчеркнул: «Нам стыдно смотреть людям в глаза, если мы не сделаем то, что обещаем».

Первым заместителем Верховной Рады депутаты 330 голосами избрали представителя партии «Слуга народа» Руслана Стефанчука. Его кандидатура так же оказалась безальтернативной.

Кресло заместителя оказалось единственным в президиуме, на которое претендовали несколько кандидатов: Мустафа Джемилев от фракции «Европейская солидарность», Ирина Констанкевич — от народных депутатов-самовыдвиженцев и Нестор Шуфрич — от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Однако в итоге большинство (318) нардепов поддержали представительницу «Батькивщины» Елену Кондратюк.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 29 августа, Верховная Рада Украины девятого созыва собралась на свое первое торжественное заседание.

На данный момент уже созданы 5 фракций, одна депутатская группа и коалиция.